Wegner: »Görlitzer Park ist ein Symbol für Ignoranz«

Am Park und am Leopoldplatz in Berlin-Wedding sollen zusätzliche Möglichkeiten und Räume für Drogenkonsum geschaffen werden, damit die Süchtigen ihr Rauschgift nicht immer in der Öffentlichkeit nehmen. Dort ist in den vergangenen Monaten eine große Crack-Szene entstanden, die zu Kriminalität und Verelendung im Gebiet des Platzes geführt hat. Zudem soll es sowohl am Leopoldplatz als auch im Görlitzer Park mehr Toiletten geben, zum Teil auch mit Personal ausgestattet. Auch die Sozialarbeit soll gestärkt werden.