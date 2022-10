Auf dem Wohnwagen waren am Sonntag etwa Plakate mit Aufschriften wie »Iraner wollen Demokratie« und »Women Life Freedom« zu sehen.

Das Gefährt steht seit dem 17. Oktober vor der Botschaft in Berlin-Dahlem. Angemeldet ist die Aktion mit dem Titel »Mahnwache für getötete Frauen – Bewegung, Protest gegen Terror-Regime im Iran« bis zum 17. November. Am vergangenen Wochenende hatten in Berlin 80.000 Menschen unter dem Motto »Frau Leben Freiheit« gegen das Mullah-Regime protestiert.

In Iran waren Demonstrationen gegen das Regime ausgelöst worden durch den Tod von Mahsa Amini. Die 22-Jährige war am 16. September in Polizeigewahrsam gestorben, nachdem die Sittenpolizei sie wegen angeblich »unislamischer Kleidung« festgenommen hatte.