Unglück in Berlin Steinbrocken stürzt bei Bauarbeiten ab und trifft Mann im Bett

In Berlin-Spandau hat sich bei Bauarbeiten an einem Mietshaus ein 20 Kilogramm schweres Bruchstück gelöst. Der Brocken durchschlug ein Fenster und traf einen 54-Jährigen. Der Mann schwebt in Lebensgefahr.