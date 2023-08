Der seit mehreren Tagen nach einem Kajakausflug vermisste Chef einer landeseigenen Berliner Immobilienverwaltung, Sven Lemiss, ist tot. Einsatzkräfte der Feuerwehr bargen die Leiche am Freitagmorgen, wie eine Sprecherin der Polizei dem SPIEGEL bestätigte. Zuerst hatte die »Berliner Morgenpost« berichtet . Laut der Sprecherin sah ein Passant am Morgen eine männliche Leiche auf dem Langen See in Höhe Schmöckwitz treiben. Dieser liegt im Ortsteil Treptow-Köpenick im Südosten Berlins. Die Todesursache ist noch unklar, laut einer Sprecherin deutet allerdings bislang nichts auf ein Fremdverschulden hin.