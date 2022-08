»Alles lechzt nach Wasser«: Die Stadt Berlin will mit »vorausschauenden Strategien« auf die derzeitige große Trockenheit und den an Tempo gewinnenden Klimawandel reagieren. Dazu gehöre neben Investitionen auch das Wassersparen, teilten Umweltsenatorin Bettina Jarasch (Grüne) und die Wasserbetriebe in einer gemeinsamen Mitteilung mit.