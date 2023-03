SPIEGEL: Tatsächlich?

Schüle: Das sind Riffbewohner, alle stark bedroht. Nehmen Sie den Nemo, den Clownfisch, er lebt in Symbiose mit Anemonen. Die Anemonen verschwinden. Der Picasso, der Drückerfisch, heißt ja so, weil er sich im Riff versteckt, er keilt sich ein und schützt sich so vor Raubfischen wie dem Teppichhai. Die Riffe verschwinden. Es macht einen schon nachdenklich, dass ein Ozeanfisch in Berlin besser aufgehoben ist als in seinem Habitat. Aber es reicht nicht, darüber nachzudenken. Wir müssen handeln.

SPIEGEL: Vor wenigen Tagen lief in Panama Our Ocean 2023 , noch eine internationale Konferenz zur Zukunft der Weltmeere. In New York haben sich die Uno-Mitgliedstaaten auf ein Hochseeabkommen verständigt.