In den kommenden Tagen wird die Veterinäraufsicht nach Angaben des Bezirksamtes Mitte voraussichtlich auch eine Ausnahmegenehmigung erteilen, sodass alle Vögel im Zoo am Leben bleiben können. Einzig die Vögel, die mit dem verendeten Hammerkopf in direktem Kontakt waren, müssen weiterhin isoliert bleiben. Sie sollen in der ersten Januarwoche erneut getestet werden.