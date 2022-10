Die Forschenden begleiteten dreieinhalb Monate lang Berliner Polizeibeamte im Dienst in verschiedenen Teilen der Stadt. Sie kamen mit etwa 100 bis 150 Polizisten in Kontakt. Sie fuhren mit ihnen zu Einsätzen, traten mit ihnen Nachtdienste an und führten Interviews und Feedback-Gespräche mit ihnen. Auch bei Aus- und Fortbildungsveranstaltungen waren die Forschenden dabei. Daraus hätten sie abgeleitet, wie gesellschaftlich verankerter Rassismus in der Polizei wirke, und ob er reflektiert werde.

Auf die Frage, ob die Berliner Polizei rassistisch handele, sagte Studienleiterin Howe: »Ja und nein«. Dies sei nicht mehr oder weniger der Fall als in der Gesellschaft insgesamt. So habe man etwa keine Hinweise auf »Racial Profiling« gefunden – das Kontrollieren von Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe. Es hätten immer anlassbezogene Kontrollen stattgefunden, sagte Howe. Auf die Frage, ob die Beamten sich »natürlich« verhielten, wenn eine Forscherin neben ihnen stehe, sagte sie: »Vielleicht verstellten sie sich am Anfang. Aber das halten Sie nicht dreieinhalb Monate durch.«