Berliner Panda-Babys machen Fortschritte Schau mir in die Augen, Kleines!

Sieben Wochen nach ihrer Geburt haben die Panda-Zwillinge im Berliner Zoo erstmals ihre Augen aufgeschlagen. Zuerst schaute sich das jüngere der beiden Babys seine Mutter Meng Meng beim Kuscheln an, wie der Zoo mitteilte. Kurze Zeit später erblickte auch der ältere Zwilling seine Umgebung.

Meng Meng hatte die beiden Panda-Babys am 31. August zur Welt gebracht. Es war die erste Panda-Geburt im Berliner Zoo. Die 90-Kilo-Bärin zeigte sich von Beginn an als liebevolle Mutter. Besucher sollen die junge Familie voraussichtlich ab Ende des Jahres sehen können. Dann will der Zoo auch Namen und Geschlecht der Babys bekannt geben.

Die Zwillinge bringen inzwischen jeweils gut zwei Kilo auf die Waage und sind rund 30 Zentimeter lang. Auch das typische schwarz-weiße Fell ist ihnen mittlerweile gewachsen.

Was genau die beiden Jungtiere mit ihren Knopfaugen jetzt wahrnehmen können, ist für Pfleger und Tierärzte schwer zu beurteilen. Fest steht, dass ihr Sehvermögen in den kommenden Tagen und Wochen stetig zunehmen wird. Der Zoo rechnet damit, dass die beiden bald anfangen werden, zielstrebig herumzulaufen.

Meng Meng und der Vater der Minipandas, Jiao Qing, waren im Sommer 2017 aus China nach Berlin gekommen - als vorerst auf 15 Jahre befristete Leihgabe.