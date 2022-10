Gewerkschaft der Polizei hält »Guerilla-Aktionen« für gefährlich

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) kritisierte die Aktion scharf: »Spätestens jetzt sollte man sich mal vom Märchen des harmlosen Protests verabschieden. Wer Verkehrswege blockiert, riskiert und behindert die Handlungsfähigkeit der Inneren Sicherheit und nimmt auch bewusst in Kauf, dass Menschen in Not länger auf Hilfe von Polizei und Feuerwehr warten müssen«, so Sprecher Benjamin Jendro. Bei den »Guerilla-Aktionen im Zeichen des Klimas« werde mit der Gesundheit der Bevölkerung gespielt.

Klimademonstranten hatten am Montagmorgen erneut an mehreren Stellen in Berlin mit Blockaden für Behinderungen im Verkehr gesorgt. So war die A100 in Höhe des Dreiecks Funkturm in Richtung Neukölln und die Überleitung zur A115 gesperrt, wie die Verkehrsinformationszentrale auf Twitter mitteilte, Fahrerinnen und Fahrer müssten mit etwa 35 Minuten Stau rechnen, hieß es.