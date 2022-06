Bei Musikvideo-Dreh kennengelernt

Shakira und der Abwehrspieler des FC Barcelona galten nicht nur dem spanischen Boulevard als Traumpaar. Das Magazin Forbes wählte die beiden mehrmals unter die Top Ten der »mächtigsten Paare der Welt«.

Shakira, 45, und Piqué, 35, haben zwei gemeinsame Kinder. Sie lernten sich kurz vor der Fußballweltmeisterschaft 2010 in Südafrika kennen, als er in dem Musikvideo zu Shakiras »Waka Waka (This Time for Africa)«, dem offiziellen Song des Turniers, mitspielte.