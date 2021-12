Großeinsatz mit fünf Festnahmen und vier verletzten Polizisten Beziehungsstreit in Fürth eskaliert

Am Ende rückten die Beamten mit 18 Streifenwagen aus, um die Lage zu beruhigen: Ein Beziehungsstreit hat am ersten Weihnachtsfeiertag in Fürth einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.