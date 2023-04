Der Hubschrauber sei mit vier Menschen besetzt gewesen und war demnach im Einsatz und auf dem Weg von einer Klinik in Augsburg zurück zu seinem Standort in Österreich.

Vogelschlag gilt als erhebliches Problem in der Luftfahrt. Vögel, die mit Flugzeugen zusammenprallen, können einen erheblichen Schaden verursachen und die Flugsicherheit gefährden. Die Kollisionen kommen in der Regel in Flughöhen unter 300 Meter vor. Der Ausschuss zur Verhütung von Vogelschlägen im Luftverkehr befasst sich in Deutschland mit der Prävention von Vogelschäden und biologischer Flugsicherheit.