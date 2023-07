In Bielefeld hat eine bisher unbekannte Substanz am Samstagmorgen zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. In einem Supermarkt mussten 18 Menschen wegen Atemwegsreizungen behandelt werden.

Zwei Personen hatten größere Beschwerden und wurden von den Rettungskräften vor Ort intensiver betreut, wie ein Polizeisprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Radio Bielefeld hatte zunächst von dem Großeinsatz berichtet. Der Vorfall ereignete sich gegen 10 Uhr im Südosten der ostwestfälischen Stadt, als Besucher eines Rewe-Marktes über Atemwegsreizungen durch ein Gas klagten.