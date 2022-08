Die 23-Jährige hatte zwei Männer vom Bahnsteig geschubst. Ein 21-Jähriger wurde beim Aufprall schwer am Kopf verletzt. Ein 29-Jähriger prallte seitlich an die Stadtbahn, fiel zurück und blieb körperlich unversehrt. In einem dritten Fall bemerkte ein 40-Jähriger den Angriff rechtzeitig und stellte sich der jungen Frau entgegen. In diesem Fall wurden die Vorwürfe gegen sie fallen gelassen.

Nicht schuldfähig

»Ich möchte mich für meine Taten entschuldigen«, sagte die 23-Jährige am Donnerstag. Bereits zu Prozessbeginn hatte sie zwei der Schubser zugegeben. An einen der Vorfälle konnte sie sich eigenen Angaben zufolge nicht mehr erinnern. Ein Gutachter sagte laut der »Neuen Westfälischen «, die Frau sei zum Tatzeitpunkt nicht schuldfähig gewesen. Sie leidet demnach an einer paranoid-halluzinatorischen Schizophrenie. Sie hörte dem Sachverständigen zufolge Stimmen, die ihr Befehle erteilten.