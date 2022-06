Streitigkeiten hatten offenbar Vorgeschichte

Es gebe eine Vorgeschichte mit Streitigkeiten zwischen den Nachbarn, diese seien zuvor aber nicht ausgeufert. Die Anwohner hätten völlig überrascht und geschockt reagiert. »Sie konnten sich das nicht vorstellen, die Beteiligten wohnten in der idyllischen Siedlung schon seit Jahren«, sagte Richter. »Wir gehen von einer absoluten Kurzschlusshandlung aus.«

Die Tatortarbeit der Polizei wurde in der Nacht weitgehend abgeschlossen, nun werden die Leichen rechtsmedizinisch untersucht. Die genauen Zusammenhänge des Geschehens in dem Wohngebiet seien noch unklar. Am Freitagmittag hatten Anwohner mehrere Schüsse und Schreie gehört und die Polizei informiert.