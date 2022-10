Die Bilder der Woche Mit Herz und Feder

5 / 22

Solidarisch

Eine Aktivistin zeigt während einer Demonstration vor der iranischen Botschaft in Buenos Aires den in roter Farbe auf ihren Körper gemalten Namen Mahsa. Die 22-jährige Mahsa Amini starb in Teheran in Polizeigewahrsam. Sie war festgenommen worden, offenbar weil sie das islamische Kopftuch nicht den Regeln entsprechend trug. Seitdem gibt es in Iran und vielen anderen Städten auf der Welt Protestkundgebungen.