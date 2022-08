25 / 26

Rückkehrerinnen

Vor gut einem Jahr haben die Taliban in Afghanistan die Macht erneut an sich gerissen. Hunderte Menschen waren innerhalb des Landes geflohen und hatten in der Hauptstadt Kabul Schutz gesucht. In dieser Woche standen geflüchtete Afghaninnen im Lager des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen (UNHCR) am Stadtrand von Kabul. Dort werden ihre Dokumente kontrolliert und sie bekommen Bargeld. Sie wollen in ihre Heimatorte im Osten des Landes zurückkehren.