Die andere Epidemie

Eltern trösten ihre an Denguefieber erkrankten Kinder in einem Krankenhaus in Dhaka, der Hauptstadt von Bangladesch. Die von Mücken übertragene Krankheit ist in dem südasiatischen Land endemisch und kostete in diesem Jahr schon mehr als 20.000 Menschenleben, ähnlich viele wie Covid-19.