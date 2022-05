Bilder der Woche Bloß schnell das Kreuz machen

26 / 28

Blutiger Beweis: Nach einem Polizeieinsatz in einer Favela in Rio de Janeiro, Brasilien, schwenken Frauen ein blutiges T-Shirt und schreien Polizisten vor dem Getulio-Vargas-Krankenhaus an. Bei der Razzia starben mindestens 12 Menschen, so die Behörden. Wie die Polizei mitteilte, geriet sie unter Beschuss, als sie in den Slum Vila Cruzeiro im Norden der Stadt eindringen wollte, um »kriminelle Anführer« ausfindig zu machen und zu verhaften. Bei dem anschließenden Feuergefecht starben 11 mutmaßliche Kriminelle sowie eine Bewohnerin der Favela, die von einer verirrten Kugel getroffen wurde.