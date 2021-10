Die Bilder der Woche Captain Kirk startet mit seiner Crew ins All (diesmal wirklich)

Einer der profiliertesten Raumfahrer der Filmgeschichte hebt endlich ab. Außerdem in den Bildern der Woche: Ein Taifun hält Hongkong in Atem, und ein Waldbrand in Kalifornien bedroht ein weltberühmtes Anwesen.