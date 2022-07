7 / 26

In die Einbäume, fertig, los!

Ein Mann tanzt während einer Zeremonie in Guet N’Dar, einem Stadtviertel von Saint-Louis in Senegal. Gleich soll das Boot vorgestellt werden, mit dem sein Team beim traditionellen Einbaumrennen antritt. Tausende Menschen kommen dafür am Ufer des Flusses Senegal in Saint-Louis zusammen. Jedes Stadtviertel stellt mehrere Teams für das Rennen auf, das es seit etwa 200 Jahren geben soll.