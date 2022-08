3 / 29

Trauerblüten

Schiitische Musliminnen nehmen in Istanbul am Trauerritual in Gedenken an Imam Husain teil, einem Enkel des Propheten Mohammed und einer zentralen Figur im schiitischen Glauben. Sein Tod in der Schlacht von Kerbela wird im islamischen Monat Muharram betrauert, das Ritual findet seinen Höhepunkt am zehnten Tag, Aschura genannt.