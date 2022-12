5 / 18

In Gottes Dienst: Der 28. Dezember erinnert in vielen christlich geprägten Ländern an ein Massaker, von dem die Bibel erzählt: König Herodes soll demnach die Ermordung aller männlicher Kleinkinder veranlasst haben, um den neugeborenen König, Jesus von Nazareth, zu töten – was nicht gelang. Der Tag wird als Holy Innocents Day begangen, was sich auf Deutsch in etwa mit »Tag der Heiligen Unschuldigen« übersetzen lässt. Menschen feiern den Tag mit verschiedenen Bräuchen und verkleiden sich entsprechend. Hier, in Caucagua in Venezuela, posiert eine Frau in einer alten Polizeiuniform.