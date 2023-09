2 / 21

Gletscherbegräbnis

Mit einem Sarg aus Eis und einer symbolischen Trauerprozession haben Klimaaktivisten in Österreich ein »Gletscherbegräbnis« zelebriert: Der Verein »Protect Our Winters« (POW) Austria wollte mit der Aktion an der Großglockner-Hochalpenstraße auf die dramatische Entwicklung an der Pasterze aufmerksam machen. »Sobald sie vom oberen Gletscherstück abreißt (wird die Pasterze) kein Gletscher mehr sein (und) sterben. Und das passiert in den nächsten ein bis zwei Jahren«, warnte eine Klimaaktivistin.