Rückkehr: Dieser marmorne Kopf einer Athena-Statue und Dutzende andere Kunstgegenstände im Wert von schätzungsweise mehr als 17 Millionen Euro kamen am Montag in Italien an. Die Athena war einst von Kunstdieben entwendet worden und auf undurchsichtigen Wegen in die Sammlung des New Yorker Metropolitan Museum of Art gelangt. Nun ist sie in den Diokletiansthermen in Rom zu sehen.