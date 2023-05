1 / 18

Verkohlte Kunst

Eine Holzskulptur der US-Präsidentengattin Melania Trump wurde in Slowenien erst als Vogelscheuche verspottet, dann in Brand gesetzt. Nun steht sie im Museum. Die Kroatische Gesellschaft der Bildenden Künstler in Zagreb stellt die Statue in der Ausstellung "I Am You, You Are Me" zur Schau.