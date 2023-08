4 / 20

Dem Mond entgegen

Ein Heißluftballon ist am Himmel über dem Solberg Airport in Readington zu sehen. Er ist anlässlich des »New Jersey Lottery Festival of Ballooning« gestartet. Die Veranstaltung lockt zahlreiche Besucher an – mit Konzerten, Kunsthandwerk und Essensständen. Das Besondere: zwei Mal täglich steigen laut Veranstalter bis zu 100 Heißluftballons auf.