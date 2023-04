3 / 20

Zwischen den Fronten

Ein Zivilist in Sudans Hauptstadt Khartum hält vor zwei Fenstern mit Einschusslöchern eine Patronenhülse in die Luft. Seit dem Wochenende ringen zwei rivalisierende Gruppen innerhalb der Streitkräfte um die Macht in dem Land. Insbesondere Khartum hat sich in ein Kriegsgebiet verwandelt, immer wieder erschüttern Luftangriffe und Explosionen die Hauptstadt. Tausende Menschen haben sich seit Tagen in ihren Wohnungen und Häusern verschanzt, oft ohne Strom, Wasser oder ausreichende Nahrungsvorräte. International vermittelte Feuerpausen zwischen Sudans Armee und den paramilitärischen Rapid Support Forces (RSF) scheiterten bislang mehrfach.