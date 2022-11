13 / 14

Bye, bye, Bali

Joe Biden winkt beim Einsteigen in die Air Force One. Der US-Präsident nahm auf Bali in Indonesien am G20-Gipfel teil. In ihrer Abschlusserklärung konnten sich die Teilnehmer immerhin darauf verständigen, dass »die meisten« von ihnen Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine verurteilen.