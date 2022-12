15 / 17

Putzen, wo andere WM feiern

In Katar findet derzeit die Fußball-WM statt. In Europa wird das Event kritisch beäugt, in anderen Teilen der Welt steht eher der Fußball-Spaß im Vordergrund. Tausende Fans aus Afrika und Südamerika tummeln sich in dem Land – diese Männer müssen hingegen arbeiten. Sie putzen die Fenster des Katara Towers in Lusail.