Im Widerstand: Die Proteste gegen die Absetzung von Perus Präsident Pedro Castillo dauern an, auch ein indigener Stammesangehöriger nimmt in Lima an einer Demonstration teil. Zuletzt wurde bekannt, dass das Militär die Kontrolle wichtiger Infrastrukturen übernehmen soll, um deren Schutz zu gewährleisten. Castillo war vergangene Woche seines Amtes enthoben und in Polizeigewahrsam genommen worden. Ihm wird vorgeworfen, dass er das Parlament auflösen wollte, um einem Amtsenthebungsverfahren zu entgehen. Vize-Präsidentin Dina Boluarte war daraufhin als neue Staatschefin vereidigt worden. Boluarte hatte am Montag nach dem Tod von zwei Teenagern bei Protesten angekündigt, die eigentlich erst 2026 anstehenden Wahlen um zwei Jahre auf April 2024 vorziehen zu wollen.