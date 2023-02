9 / 20

Ach, Berlin: Weil die Wahlen 2021 in der Hauptstadt in Chaos versanken, waren die Berliner am vergangenen Wochenende zur Wiederholungswahl aufgerufen. Die verpatzte Organisation könnte die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey nun ihr Amt kosten – die CDU zog deutlich an den Regierungsparteien vorbei. Es geht also chaotisch weiter – wie auch sonst?