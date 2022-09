11 / 23

Mit Ohrwurm am Ufer

Wer die Serie »Umbrella Academy« gesehen, hat vielleicht danach eine Weile einen Ohrwurm, in dem es um diese Stadt geht: »Istanbul was Constantinople / Now it's Istanbul, not Constantinople«, heißt es da. Um es für diese Aufnahme zu präzisieren: Am Eminonu-Pier sitzen diese Menschen, also am Ufer des Bosphorus in Istanbul – nicht Konstantinopel.