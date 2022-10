10 / 17

Flagge zeigen: Ein Mann schwenkt eine äthiopische Flagge während einer Demonstration zur Unterstützung der äthiopischen Streitkräfte in Addis Abeba. Die Rebellen in Tigray erklärten am Freitag, sie würden nächste Woche an Gesprächen zur Beendigung des Krieges in Äthiopien teilnehmen, während Premierminister Abiy Ahmed versprach, dass die Kämpfe enden werden und der Frieden siegen werde.