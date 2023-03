18 / 21

Lichtsturm

Normalerweise zeigen sie sich nur am Polarkreis, doch dieser Tage sind Polarlichter auch weiter südlich zu sehen – wie hier am Hornbaek Strand in Dänemark. Verantwortlich für das grünliche oder rötliche Leuchten sind sogenannte Sonnenstürme. Dabei werden elektrisch geladene Teilchen von der Sonne fortgeschleudert. Treten sie in die Erdatmosphäre ein, kommt es zum Leuchten. Der Grund: die elektrisch geladenen Teilchen laden Sauerstoff- und Stickstoffmoleküle in der Luft kurz auf. Diese geben die Energie dann als Leuchten ab, und fallen in ihren neutralen Ursprungszustand zurück.