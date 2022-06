21 / 27

Wir lieben das Leben

Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen tanzten Tausende in Jerusalem auf der Pride-Parade – begleitet von tausenden Polizisten. Bei der Veranstaltung, die seit 2002 jährlich stattfindet, kommt es häufig zu Protesten von ultraorthodoxen Juden oder Rechtsradikalen. Zwar gilt Israel als Vorreiter im Nahen Osten, was die Rechte von Homosexuellen angeht, doch in Jerusalem ist die Akzeptanz sexueller Minderheiten spürbar geringer als etwa in Tel Aviv.