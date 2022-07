11 / 24

Durst und Hunger: Ein Jugendlicher steht neben Wasserkanistern nahe eines Geflüchtetencamps in Semera, Äthiopien. In der Region findet eine Hungerkrise statt, befeuert durch den Krieg in der Tigray-Region und der extremen Dürre am Horn von Afrika. Mehr als eine Million Menschen in der Region sind nach Angaben des Welternährungsprogramm (WFP) auf Nahrungshilfen angewiesen.