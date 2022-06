22 / 24

Ein wenig Heimkehr

In Brüssel nehmen Personen an einem Gedenkmarsch für Patrice Lumumba teil. Der erste demokratisch gewählte kongolesische Regierungschef der langjährigen belgischen Kolonie ist ein Nationalheld. Lumumba wurde 1961 wenige Monate nach seiner Wahl ermordet, der Leichnam wurde nach Angaben von Zeitzeugen in Säure aufgelöst. Nun wurde der letzte sterbliche Überrest – ein Zahn Lumumbas – an die Hinterbliebenen übergeben und in die Demokratische Republik Kongo gebracht.