Bilder der Woche Oh, Badetraum, oh Badetraum, du kannst mir sehr gefallen...

Eine Poolparty in Tel Aviv – Santa-Style. In London friert der Brunnen am Trafalgar Square ein. Und in deutschen Wälder kreist die Säge: Alle wollen Feuerholz. Was die Woche sonst an packenden Motiven bot, sehen Sie hier.