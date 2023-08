1 / 20

Weihevoll zur Wahl

Mitglieder der religiösen Gemeinschaft Stowdart Sect of the Zion Church of God singen und tanzen bei einer Zeremonie in Mbare, einem Viertel von Simbabwes Hauptstadt Harare. In dem Land fanden am Mittwoch Wahlen statt, die wegen »logistischer Verzögerungen« um einen weiteren Tag verlängert wurden. Es wird erwartet, dass der 80-jährige Präsident Emmerson Mnangagwa weiterregiert. Die Opposition wirft der Regierung Wahlmanipulation und Einschüchterung von Wählern vor. Simbabwe steckt seit Jahren in einer schweren Wirtschaftskrise.