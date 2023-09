6 / 19

Zündstoff

In Pakistan haben Tausende Menschen gegen die hohen Strompreise demonstriert. In der bevölkerungsreichsten Provinz Punjab blockierten Menschen Schnellstraßen und zündeten aus Protest ihre Stromrechnungen an. Pakistan steckt seit mehreren Jahren in einer schweren Wirtschaftskrise. Die Preise für Strom, Gas und Benzin haben sich mehr als verdoppelt.