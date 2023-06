200-Euro-Einmalzahlung Geld umsonst – und eine Million Studierende greifen nicht zu

Jens Brandenburg, Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), will die Kritik am schleppenden Fortgang jedoch nicht gelten lassen. »Einen fulminanten Start« bescheinigt der FDP-Politiker dem Verfahren zur Einmalzahlung: Am ersten Antragstag, dem 15. März, seien mehr als 264.000 Anträge erfolgreich eingereicht worden, am darauffolgenden Tag seien es sogar mehr als 321.000 Anträge gewesen. »Die Beantragung dauert aktuell durchschnittlich zwei Minuten, die Antragstellenden erhalten in der Regel ihre Einmalzahlung innerhalb weniger Tage auf ihr Konto«, stellt Brandenburg fest.