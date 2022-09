In Zentral- und Westafrika haben 57 Millionen Kinder und Jugendliche keinen Zugang zu schulischer Bildung. Das betont die Norwegische Flüchtlingshilfe (NRC) in einem gemeinsamen Bericht mit UNHCR und Unicef, der am Donnerstagabend vorgestellt werden soll. Demnach leben rund ein Viertel aller Kinder weltweit, die keinen Zugang zu Bildung haben, in dieser Region.