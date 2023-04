Die Berufskollegs legten in Nordrhein-Westfalen am Dienstag mit ihren Abschlussprüfungen los, ab Mittwoch sollen in Deutschlands größtem Bundesland die Schülerinnen und Schüler der knapp tausend Gymnasien, Gesamtschulen und Weiterbildungskollegs mit den schriftlichen Abiturklausuren folgen.