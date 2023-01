Die Übertragung der GmbH-Anteile des Abraham Geiger Kollegs und des Zacharias-Frankel-Colleges durch Walter Homolka an die Jüdische Gemeinde zu Berlin sei ohne Rücksprache mit den Studierenden, Beschäftigten oder den Zuwendungsgebern erfolgt, kritisierte der Zentralrat der Juden. Die Organisation lässt selbst ein neues Konzept für die Rabbinerausbildung in Potsdam entwickeln. Eine Machtkonzentration solle künftig ausgeschlossen werden, hieß es. Zudem hatte die bisherige Interimsdirektorin des Kollegs, Gabriele Thöne, angekündigt, die Einrichtung solle neu strukturiert werden und in eine Stiftung übergehen. Auch daran gab es Kritik.