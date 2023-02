»Bisher kaum mehr als Geringschätzung«

Mit beißender Ironie äußerte sich auch der Bayerische Elternverband (BEV). In einem offenen Brief an Söder heißt es: »Für die Bildung anderer Bundesländer hatten Sie bisher kaum mehr als Geringschätzung übrig. Angesichts dessen sollten Sie sich schämen, nun, in der Not, im einst naseberümpften bayerischen ›Ausland‹ nach Lehrkräften zu angeln.«

BEV-Vorsitzender Martin Löwe schreibt weiter: »Sie glauben aber, mit Hinweis auf die hohen Beiträge Bayerns zum Länderfinanzausgleich gewissermaßen ein Recht darauf zu haben. Dafür schämen wir bayerischen Eltern uns an Ihrer Stelle.« Bayern habe »jahrzehntelang« Geld aus dem Finanzausgleich erhalten und es nur mit solidarischer Hilfe aus dem Norden geschafft, vom armen Agrarland zum reichen Industriestandort zu entwickeln.