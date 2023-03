Academic Freedom Index Forschung ist in vielen Ländern nicht mehr frei

In 152 Ländern beobachteten die Studienautoren keine nennenswerte Veränderung, auch nicht in Deutschland, das sich mit Ländern wie Belgien, Finnland, Tschechien und Argentinien in der Spitzengruppe des Rankings wiederfindet, als zu den Ländern mit größter Forschungsfreiheit gehört. Mehr als 2000 Forschende weltweit sind an der Entstehung des Rankings beteiligt, die Volkswagen Stiftung unterstützt das Projekt finanziell.

Universitäten und Bundesregierung in der Verantwortung

In einem Gastbeitrag in der aktuellen Ausgabe der ZEIT schreibt Katrin Kinzelbach, Professorin für Politik an der Universität Erlangen-Nürnberg und Mitautorin der Studie, jede Weltregion und Länder aller Regierungsformen seien vom Rückgang der Wissenschaftsfreiheit betroffen.