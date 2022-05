»Das heißt, dass knapp 90.000 Ärzte aus allen Versorgungsbereichen in nächster Zeit altersbedingt aus dem Beruf ausscheiden werden«, sagte Johna. Damit seien rund 22 Prozent der berufstätigen Ärzte in Klinik und Praxis nur noch wenige Jahre berufstätig oder stünden unmittelbar vor der Rente.

Kinderarzt in Kriegsgebieten: »Der Tag, an dem man nicht mehr mitfühlen kann, ist ein schlechter Tag«

Kinderarzt in Kriegsgebieten: »Der Tag, an dem man nicht mehr mitfühlen kann, ist ein schlechter Tag«

Kinderarzt in Kriegsgebieten: »Der Tag, an dem man nicht mehr mitfühlen kann, ist ein schlechter Tag« Ein Interview von Heike Klovert

Kinderarzt in Kriegsgebieten: »Der Tag, an dem man nicht mehr mitfühlen kann, ist ein schlechter Tag« Ein Interview von Heike Klovert

Die 230 Delegierten des Verbandes trafen sich am Wochenende zum Auftakt ihrer Hauptversammlung in Bremen, die wenige Tage vor dem Ärztetag in Bremen stattfindet. Am Dienstag wird zum Ärztetag auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) erwartet.