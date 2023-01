Das Entwicklungsministerium will rund 5000 afghanischen Frauen ein Hochschulstudium in einem Nachbarland ermöglichen. Das mit sieben Millionen Euro geförderte Stipendienprogramm solle geflohene Afghaninnen vor allem in Pakistan, Kirgisistan und Bangladesch fördern, teilte das Ministerium mit. Die radikalislamische Taliban, die in Afghanistan seit Sommer 2021 herrschen, haben Frauen Ende Dezember verboten, zu studieren.